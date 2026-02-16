Panden Leen Bakker en Carpetright vinden snel nieuwe huurders

De winkels van de failliete retailers Leen Bakker en Carpetright blijven niet lang leegstaan: eigenaar Retail Estates vond al snel een nieuwe huurder voor twee derde van de panden in portefeuille.

“Tegen hogere huur”

Vastgoedvennootschap Retail Estates, gespecialiseerd in baanwinkels, had 19 panden in portefeuille die werden getroffen door de recente faillissementen van Leen Bakker en Carpetright in de Benelux. Voor 13 van de 19 panden vond de vastgoedinvesteerder al een nieuwe huurder, meldt het bedrijf maandag in een persbericht.

Zeven van de acht Nederlandse Carpetright-panden hebben al een nieuwe invulling tegen een hogere huur. Voor de winkel in Spijkenisse zoekt Retail Estates nog een nieuwe huurder. In België zijn zes van de elf Leen Bakker-sites overgegaan naar Jysk en Swiss Sense. Voor de meerderheid van de vijf resterende panden is Retail Estates in gesprek met verschillende kandidaten.