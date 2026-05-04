Rakuten geeft Franse marktplaats op

De Japanse e-commercespeler Rakuten zoekt een koper voor zijn marktplaatsactiviteiten in Frankrijk. Het platform verliest bereik en klanten door de toegenomen internationale concurrentie. Als er geen kandidaat opdaagt, volgt een sluiting.

Dalend bezoekersaantal

Na 16 jaar komt er een einde aan de ambities van Rakuten in Frankrijk, en bij uitbreiding in Europa. Het Japanse bedrijf zoekt een overnemer voor zijn marktplaats, die sinds september 2025 ook in Spanje actief is. Als er geen koper wordt gevonden, sluit het bedrijf in het derde kwartaal van dit jaar definitief, waarbij zo’n 180 banen verloren dreigen te gaan. Dat heeft het bedrijf bevestigd aan Les Echos.