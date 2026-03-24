Retail- en drukkerijsector naar Raad van State tegen gemeentebelasting op folders

BD Media stapt samen met verschillende bedrijven en organisaties uit de retail- en drukkerijsector naar de Raad van State tegen de belastingreglementen op ongeadresseerd drukwerk van een hele reeks gemeenten.

“Huis-aan-huiscommunicatie wordt onbetaalbaar”

Sommige gemeenten in Vlaanderen en Wallonië hebben hun tarieven de voorbije maanden zo aangepast dat ze buitensporig hoog en onevenwichtig zijn, zegt BD Media in een persbericht. De belasting treft vooral lokale handelaars, voor wie huis-aan-huiscommunicatie een belangrijk kanaal blijft om klanten in hun buurt te bereiken. Onder meer Boechout, Herenthout, Herzele, Lier, Lierde, Oostende, Opwijk, Roeselare, Sint-Katelijne-Waver behoren tot de betrokken gemeenten.

Doordat elke gemeente in België zelf beslist over de belasting op ongeadresseerd drukwerk, ontstaat een sterk versnipperd landschap met uiteenlopende tarieven en regels. Zo wordt een recto verso A4-flyer (twee pagina’s) in een bepaalde gemeente minder belast dan dezelfde A4-flyer die naar een A5-formaat (vier pagina’s) wordt geplooid. Bovendien verdrievoudigden sommige gemeenten hun tarieven. “Voor veel handelaars dreigt huis-aan-huiscommunicatie zo onhaalbaar te worden”, zegt Raf Lambrix, CEO van BD Media.

“Pervers effect”

Dat gemeenten de belasting rechtvaardigen met het principe “de vervuiler betaalt”, is volgens hem onterecht. “Huis-aan-huiscommunicatie vertegenwoordigt naar schatting slechts 5% van de totale ophaling van papier en karton, maar draagt wel 100% van deze belasting”, zegt Lambrix. “Zo wordt één communicatiemiddel disproportioneel belast.” Volgens de sector creëert het huidige systeem bovendien een pervers effect. “Omdat enkel deze sector belast wordt, betalen wij indirect mee voor de verwerking van kartonnen verpakkingen van internationale spelers zoals Temu en Shein, die een veel groter aandeel hebben in de papierophaling.”

De betrokken organisaties erkennen dat gemeenten onder budgettaire druk staan, maar pleiten voor redelijke en proportionele tarieven en regels. “Een belasting die in de praktijk vooral de lokale middenstand treft, kan niet de bedoeling zijn”, zegt Lambrix. “We gaan graag in dialoog met de betrokken gemeenten om tot een werkbare oplossing te komen.” BD Media is de Belgische marktleider in de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en leidt de coalitie. De andere deelnemers aan de coalitie wensen anoniem te blijven.