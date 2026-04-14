Staking bij Bpost zet druk op retail: krantenwinkels weigeren retours

De aanhoudende stakingen bij Bpost beginnen de e-commercelogistiek te ontwrichten: in tal van winkels bereikt de opslagcapaciteit zijn limiet nu retourzendingen zich opstapelen. Bpost belooft beterschap.

Operationele grens bereikt

In de krantenwinkels, maar ook dag- en nachtwinkels die fungeren als pakjespunt voor e-commercebedrijven, stapelen de dozen zich op. “Dit is nog hooguit twee dagen houdbaar”, verzuchten uitbaters tegenover HLN. Maar de stakingsacties bij Bpost houden aan, en wanneer er beterschap komt, is nog onduidelijk.