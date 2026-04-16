Waarom Allbirds overstapt van schoenen naar AI

Het was een aankondiging die niemand zag aankomen: Allbirds, tot voor kort een erg geprezen duurzaam schoenenmerk, stapt uit de retail en springt in de race rond artificiële intelligentie. Onder de nieuwe naam NewBird AI wil het bedrijf zich richten op krachtige AI-rekeninfrastructuur.

Van 4 miljard naar 40 miljoen

Wat ooit gold als een van de meest veelbelovende duurzame retailstart-ups, stort zich plots op een markt die momenteel gedomineerd wordt door techreuzen als Nvidia. Allbirds is nochtans opgericht in 2015 door een voormalig profvoetballer (Tim Brown) en een expert in hernieuwbare energie (Joey Zwillinger). De sneakers van merinowol groeiden razendsnel, vooral onder techprofessionals, en ging in 2021 naar de beurs.