Van Pon Bike tot Marie-Stella-Maris: op het spoor van succes met Railzz Amsterdam

Op 8 en 9 juni brengt de Railzz Retail Tour een select gezelschap naar Amsterdam, hét laboratorium voor retailinnovatie in de Benelux. Durf jij verder kijken dan je eigen markt, net zoals Twice as Nice, The Fashion Society, Dovy Keukens en Brooklyn?

Amsterdam als proeftuin

De tweedaagse trip genoot bij de eerste editie al grote belangstelling van ondernemers en managers die “retail willen ervaren in zijn puurste vorm”. Bedrijven als Twice as Nice, The Fashion Society, Dovy, Brooklyn en Cent Pur Cent gingen mee om niet alleen winkels, maar ook de onderliggende strategieën te ontleden. “Het gaat om meer dan kijken. Het draait om begrijpen, toetsen en vertalen naar de eigen praktijk.”

“Het programma is een staalkaart van de hedendaagse retail: Amsterdam bundelt internationale merken, lokale concepten en experimentele formats in een compacte omgeving”, klonk het eensgezind. Tijdens de verplaatsingen koppelen Frank Quix, managing director van Q&A Insights & Consultancy, en Jorg Snoeck, oprichter van RetailDetail, de praktijkvoorbeelden aan strategische kaders.

Van iconen tot innovatoren

Onder meer de Ride-out Experience Store van Pon Bike, Labfresh, My Jewellery en Marie-Stella-Maris liggen op het parcours. Elk concept illustreert een andere trend. Labfresh zet in op functionele mode, terwijl My Jewellery bouwt aan een sterke community rond zijn merk. Marie-Stella-Maris koppelt retail aan sociaal ondernemerschap.

Ook gevestigde namen ontbreken niet. HEMA opent de deuren van zijn nieuwe hoofdkantoor in Amsterdam-Noord. Daar toont het merk hoe het traditie en vernieuwing combineert in een herpositionering die ook jongere consumenten moet aanspreken.

Praxis City vertaalt doe-het-zelf naar een stedelijke context, Dille & Kamille blijft inzetten op tijdloze duurzaamheid en Rituals perfectioneert retail als zintuiglijke beleving. Bax Music, Omoda en NIO tonen dan weer hoe digitalisering, nichepositionering en experience retail samenkomen.

Broeihaard van ondernemerschap

De tour verloopt volledig per trein en RetailDetail kiest bewust voor een kleine groep. Die opzet stimuleert interactie en maakt diepgaande gesprekken mogelijk. De combinatie van veldbezoek, inhoudelijke duiding en netwerken creëert een leeromgeving die niet te evenaren valt.

Spoor dus mee naar Amsterdam, een broeihaard van innovatie, creativiteit en ondernemerschap, en keer huiswaarts met nieuwe ideeën, frisse inzichten en een netwerk van gelijkgestemden die retail ademen.