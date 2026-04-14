Staking bij Bpost zet druk op retail: retourstromen terug op gang

(update) De stakingen bij Bpost begonnen de e-commercelogistiek te ontwrichten: in tal van winkels bereikte de opslagcapaciteit zijn limiet omdat retourzendingen niet werden opgehaald. Vandaag is het postbedrijf herbegonnen met de inzameling van retourpakjes.

Operationele grens bereikt

In de krantenwinkels, maar ook dag- en nachtwinkels die fungeren als pakjespunt voor e-commercebedrijven, stapelden de dozen zich op. “Dit is nog hooguit twee dagen houdbaar”, verzuchten uitbaters maandag nog tegenover HLN. Maar de stakingsacties bij Bpost houden aan, en wanneer er beterschap komt, is nog onduidelijk.