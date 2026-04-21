Uber Eats brengt miskopen terug naar de winkel met nieuwe retourservice

Uber Eats lanceert een nieuwe retourservice in de Verenigde Staten, waarmee klanten artikelen die ze via het platform kochten met een koerier kunnen terugsturen. De dienst belooft het retourproces te vereenvoudigen tot enkele klikken in de app.

Retour net zo eenvoudig als bestellen

De nieuwe functionaliteit stroomlijnt het retourproces tot een paar tikken in de app. Klanten selecteren het te retourneren artikel in hun bestelgeschiedenis, geven de reden op en kiezen voor ophaling door een koerier – tegen betaling. Zodra de koerier het pakket oppikt, start Uber Eats de directe terugbetaling van het aankoopbedrag (exclusief bezorgkosten en fooien).

“Of je nu twijfelt over die nieuwe koptelefoon of de verkeerde verfkleur hebt besteld: met Uber Eats shop je voortaan met het vertrouwen dat retourneren net zo soepel verloopt als de bezorging zelf”, aldus het bedrijf in een persverklaring. De service is beschikbaar voor artikelen van minimaal 20 dollar, aangeschaft bij duizenden deelnemende retailers, waaronder Best Buy, Petco en Dick’s Sporting Goods. Klanten behouden ook de optie om items kosteloos zelf terug te brengen in de winkel.

Gemak heeft een prijs

Het retourtarief wordt berekend op basis van de afstand en tijd, vergelijkbaar met een bezorgtarief. Uber Eats benadrukt dat de service vooral gericht is op consumenten die zo “nooit meer hoeven te zoeken naar een parkeerplaats bij het winkelcentrum”.

Voorlopig is de service enkel beschikbaar in de VS, maar het bedrijf kondigt aan de lijst met deelnemende retailers verder uit te breiden. Of en wanneer de dienst naar Europa komt, is nog niet bekend.

Strijd om non-food

De zet onderstreept de ambitie om uit te groeien tot een “full-service” retailplatform, waar consumenten niet alleen eten en boodschappen bestellen: door retourzendingen te integreren, verlaagt het platform de drempel om er ook non-foodproducten te kopen. Eén van de grootste pijnpunten van onlineshoppen valt immers weg: de logistieke rompslomp bij retours.

Ook rivaal Just Eat Takeaway.com maakt de overstap van maaltijdbezorger naar “on-demand retail”, met name via elektronica. Non-food lokt er “nieuwe klanten naar het platform, die vervolgens ook eten en boodschappen bestellen“. Zo willen de (voormalige) maaltijdplatformen verankerd raken in de vaste winkelgewoonten van consumenten.