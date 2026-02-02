Waarom duurzaamheid een prioriteit blijft in winkelbouw

Hoewel het politieke draagvlak voor klimaatbeleid onder druk staat, blijft duurzaamheid een doorslaggevende factor binnen winkelinrichting. Bij fabrikanten, ontwerpers en retailers blijft de aandacht voor materialen, CO₂-reductie en hergebruik onverminderd groot, zo blijkt in aanloop naar EuroShop 2026.

Verankerd in de strategie

De indruk dat duurzaamheid terrein verliest, leeft vooral op beleidsniveau. In de Verenigde Staten verdween het thema uit het officiële discours na het terugtrekken uit het Klimaatakkoord van Parijs. Binnen de Europese Unie vertraagt de uitvoering van de Green Deal en gaan stemmen op om regelgeving te versoepelen om de concurrentiekracht te beschermen. Die context staat in schril contrast met wat leeft op de winkelvloer en bij toeleveranciers.

Volgens Claudia Horbert, hoofd store planning & design research bij het EHI Retail Institute, blijft duurzaamheid zelfs aan belang winnen. In gesprekken met marktleiders voor de studie EHI Store Monitor 2026 klinkt een duidelijke boodschap: retailers nemen het onderwerp structureel mee in hun beslissingen. Ook Silke Lederhaas, verantwoordelijk voor kwaliteit en duurzaamheid bij umdasch The Store Makers, ziet dat duurzaamheid steeds vaker verankerd zit in klantstrategieën. Criteria zoals CO₂-reductie, duurzame materialen en transparante ketens wegen soms zelfs door bij de toekenning van projecten.

Langer gebruik, slimmer ontwerp

Vragen over herkomst en productie van winkelinrichting klinken steeds luider in de sector. Die evolutie komt deels voort uit regelgeving, deels uit intrinsieke motivatie, stelt Horbert. Daarnaast spelen kostenoverwegingen een rol, met een positief neveneffect voor duurzaamheid. Zo verlengen retailers de levensduur van winkels, waardoor volledige renovaties minder frequent plaatsvinden. Tijdloze ontwerpen en efficiëntere processen winnen terrein, terwijl kleinere aanpassingen en modulaire oplossingen zorgen voor flexibiliteit en vernieuwing.

Hergebruik neemt daarbij een centrale plaats in. Ontwerpen moeten rekening houden met latere demontage, scheiding van materialen en meetbaar grondstoffengebruik. umdasch ondersteunt klanten daarnaast met Sustainable Design Consulting en een eigen digitale materialenbibliotheek, ECOlib, die honderden duurzame materialen bundelt. Een voorbeeld daarvan is genetisch kurk: driedimensionale panelen uit natuurlijk kurkgranulaat, mogelijk gemaakt door digitale productietechnieken.

Niet te missen

Shopfitting & Store Design vormt met circa 450 exposanten en meer dan 27.000 vierkante meter beursoppervlak het grootste onderdeel van retailvakbeurs EuroShop 2026. Naast duurzaamheid staan ook AI, digitalisering en beleving centraal. In totaal brengt de beurs ongeveer 1.900 exposanten uit meer dan 60 landen samen, aangevuld met zeven podia, speciale zones, innovatietours en winkelbezoeken in Düsseldorf.

