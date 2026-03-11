Warenhuisketen Breuninger uit de etalage: biedingen te laag

Breuninger zet de geplande verkoop “on hold” na teleurstellende biedingen. De families achter de Duitse luxewarenhuisketen hoopten zo’n 2,5 miljard euro te krijgen, maar oogsten weinig bijval. Misschien volgt nog een latere poging.

Amazon toonde interesse

Sinds de zomer van 2024 onderzochten de eigenaarsfamilies de verkoopmogelijkheden. In de markt circuleerde een prijskaartje van 2,5 miljard euro, maar potentiële kopers zouden dat bedrag te hoog vinden, omdat zo’n 1,8 miljard euro daarvan aan vastgoed is toe te schrijven en minder aan de retailactiviteiten. Dat meldt vakblad WirschaftsWoche.

Nochtans zou de interesse groot zijn geweest. In totaal zouden 31 partijen zich hebben gemeld, variërend van retailbedrijven en investeerders tot internationale spelers. Zelfs Amazon zou de mogelijkheden hebben verkend. Breuninger telt 13 luxewarenhuizen op toplocaties in Duitsland, met ook enkele vestigingen in Luxemburg. Daarnaast exploiteert het bedrijf een webshop die in tien landen actief is. Die onlineverkoop is inmiddels goed voor meer dan de helft van de jaaromzet van ongeveer 1,5 miljard euro.

Een verkoop waarbij het vastgoed apart wordt ondergebracht, kwam evenwel niet in aanmerking. Volgens de eigenaars zijn de panden te nauw verweven met de winkelactiviteiten. De families volgen de marktomstandigheden en houden de optie van een latere verkoop open; tot dan blijft het bedrijf in familiehanden.