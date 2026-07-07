Westland Shopping opent grootste Tesla-laadpark van Brussel

Westland Shopping in Anderlecht opent het grootste Tesla-laadstation van Brussel. Het winkelcentrum installeert elf Tesla V4 Superchargers, die dag en nacht beschikbaar zijn. Daarmee krijgt Brussel er een nieuwe snellaadlocatie bij.

Meer laadinfrastructuur

De nieuwe laadpunten moeten elektrisch rijden combineren met winkelbezoek. Volgens Westland Shopping laden bestuurders hun batterij in minder dan twintig minuten op van 10% naar 80%. Volgens het winkelcentrum laadt inmiddels 70% van de Tesla-chauffeurs in België uitsluitend aan snelladers. De laadpunten komen boven op de veertig laadpunten die al aan het winkelcentrum aanwezig zijn.

Het laadpark richt zich niet alleen op Tesla-rijders. Ook bestuurders van andere elektrische wagens met een CCS-aansluiting kunnen de snelladers gebruiken. Daarmee speelt Westland Shopping in op de groeiende vraag naar snelle laadinfrastructuur rond drukbezochte locaties.

Met de nieuwe laadlocatie wil het centrum zijn rol als mobiliteitsknooppunt versterken en tegelijk de verblijfsduur van bezoekers verhogen. Westland Shopping verwelkomde in 2025 6,8 miljoen bezoekers en telt 110 winkels, aangevuld met horeca en vrijetijdsconcepten zoals restaurants, een fitnesscentrum en een bowlingbaan. Voor het winkelcentrum past de investering ook in een bredere duurzaamheidsstrategie: Westland Shopping behaalde eerder al een BREEAM Excellent-certificering.