Marktplaatsen zetten de toon op de Europese doe-het-zelfmarkt

Het aandeel van e-commerce binnen de sectoren doe-het-zelf, huis en tuin in Europa blijft groeien, met Amazon als dominante speler, terwijl ook Chinese platformen een aanzienlijk marktaandeel bereiken.

Groeiend marktaandeel

In 2019 was e-commerce nog goed voor 8,9% van het totale transactievolume in doe-het-zelf, een aandeel dat in 2022 al was gestegen tot 13,7%. In 2025 wordt de Europese online doe-het-zelfmarkt geschat op 66 miljard euro (17% online aandeel), dit jaar zal de omzet naar verwachting 78 miljard euro bereiken, of een stijging van 19%. In 2026 zal ongeveer een vijfde van de totale omzet van 409 miljard euro worden gegenereerd via onlineverkoop.