Fnac Darty vaart koersvast 2025; binnenkort nieuwe kapitein?

Fnac Darty toonde zich veerkrachtig in 2025. De Franse groep blonk volgens CEO Enrique Martinez uit in strategische koersvastheid. Maar er is een kaper op de kust… Mogelijk krijgt de retailer nog voor de zomer een nieuwe eigenaar.

2,4 miljoen abonnees

Fnac Darty haalde vorig jaar een omzet van 10,33 miljard euro, een bescheiden stijging met 0,7% tegenover 2024. Toch is CEO Enrique Martinez optimistisch over het nieuwe strategische plan Beyond everyday, dat zijn eerste jaar achter de rug heeft. “Het voorbije jaar heeft ons model versterkt en de relevantie van onze koers bevestigd, ondanks een moeilijke consumptiecontext in Frankrijk.”