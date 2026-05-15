“Six little dragons”: waarom Hangzhou bovenaan jouw China-agenda hoort

China als fabriek van de wereld is passé. Natuurlijk blijft China een productiemacht, maar de meest interessante verschuiving zit ergens anders: in de combinatie van AI, robotisering, nieuwe retail, gaming, brain-computer interfaces, AR en digitale leefomgevingen. In Hangzhou is die explosieve cocktail bijzonder goed zichtbaar.

Zes kleine draken

Hangzhou was al bekend als thuisbasis van Alibaba en als één van China’s belangrijkste centra voor e-commerce. De stad stond symbool voor platformeconomie, online betalen, livestream commerce en digitale consumentencultuur. Maar de voorbije jaren wordt Hangzhou ook steeds vaker een deeptech-hub genoemd: een stad waar jonge bedrijven niet alleen apps bouwen, maar ook AI-modellen, robots, neurotechnologie, spatial-designsoftware en nieuwe vormen van mens-machine-interactie.

Centraal in dat verhaal staan de “Six Little Dragons of Hangzhou”: zes technologiebedrijven die in korte tijd nationaal en internationaal aandacht hebben getrokken. Het gaat om DeepSeek, Game Science, Unitree Robotics, DEEP Robotics, BrainCo en Manycore Tech, een groep Hangzhou-startups die kleiner zijn dan reuzen als Alibaba of Tencent, maar veel invloed hebben op hoe China’s volgende technologiegolf eruitziet.

De bijnaam ontstond online en werd daarna overgenomen door media, beleidsmakers en technologievolgers. Het gaat daarbij niet om één sector, maar om een brede technologisch cluster. Net daarom blijft de naam hangen: de bedrijven laten zien dat Hangzhou niet afhankelijk is van één succesverhaal, de stad bouwt een ecosysteem waarin meerdere sectoren elkaar versterken. Zeker voor Europese bedrijven is dat bijzonder relevant.

New commerce: een nieuwe manier van leven

Hangzhou is ook een belangrijke plek om zogeheten “new commerce” te begrijpen. New commerce is meer dan e-commerce. Het is de versmelting van online, offline, data, content, community, logistiek en directe conversie. In de Wensan Digital Life Street zie je bijvoorbeeld een gebied dat transformeert van traditioneel digitaal zakendistrict naar digitale benchmark.

AI-technologie is daarbij een onderdeel van het dagelijkse leven. Niet als losse gadget, maar als infrastructuur. In huishoudens worden robots middelen om huishoudelijke taken te verminderen, veiligheid te verhogen, gemak te vergroten en emotionele behoeften te ondersteunen. Ze evolueren van eenvoudige schoonmaakfuncties naar gezelschap, kinderzorg, ouderenzorg, veiligheid en ontspanning. In commerciële ruimtes worden robots ingezet voor service, verkoop en logistiek. Een AI-host voelt er als een medewerker, een AR-bril is een volwaardig werkinstrument.

Toch is de vraag niet of elk Europees bedrijf morgen een robothond, AI-host of AR-bril nodig heeft. Het gaat om de redenen er achter: AI en robotica worden ingezet om repetitieve taken te automatiseren, fouten te verminderen en processen sneller te maken. Zeker als het steeds moeilijker is om geschikte mensen te vinden. Technologie wordt daardoor niet alleen een innovatieproject, maar een operationele noodzaak. Want klanten verwachten tegelijkertijd meer snelheid, personalisatie en gemak.

Waarom moet je het zien?

Waarom groeit AI hier zo snel? Hoe worden robots betaalbaar en zichtbaar? Hoe verandert retail door experience centers? Hoe worden gaming en merchandise onderdeel van retail? Hoe veranderen AR en spatial intelligence de manier waarop mensen werken, kopen en leren?

De Six Little Dragons zijn een ingang tot een groter verhaal: de transitie van Hangzhou van e-commercehoofdstad naar laboratorium voor de volgende digitale economie. Voor ondernemers is dit hét moment om te gaan kijken. Niet over vijf jaar, wanneer de modellen zijn uitgekristalliseerd en concurrenten al keuzes hebben gemaakt, maar nu, terwijl de markt nog volop in beweging is. Precies daarom hoort Hangzhou bovenaan de agenda van elke retailprofessional die China echt wil begrijpen.

