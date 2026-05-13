Sterke onlinegroei voor MediaMarkt-eigenaar Ceconomy

In het eerste halfjaar van zijn gebroken boekjaar heeft Ceconomy, moederbedrijf van MediaMarkt en Saturn, een mooie omzetstijging gerealiseerd, vooral online. De overname door JD.com zou op schema liggen.

In de eerste zes maanden van het boekjaar 2025/26 steeg de omzet van Ceconomy met 2% naar 13,1 miljard euro. Gecorrigeerd voor wisselkoersen en portefeuilleveranderingen bedraagt de groei 4% Het gecorrigeerde bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 14,2% of 43 miljoen euro naar 347 miljoen euro. In de Duitstalige landen daalde de omzet, in West-, Oost- en Zuid-Europa was er een stijging.