AB InBev “proost op bier” na sterke start van 2026

AB InBev opent het jaar sterker dan verwacht. De Belgisch-Braziliaanse brouwer van onder meer Stella Artois, Corona en Budweiser realiseerde zowel hogere volumes als een robuuste omzet- en winstgroei. CEO Doukeris “proost op bier”, al groeien toch vooral andere drankjes.

Bier bruist weer

De grootste bierproducent ter wereld verkocht in het eerste kwartaal 136,4 miljoen hectoliter bier, goed voor 0,8% groei. De omzet klom met 5,8% naar 15,3 miljard dollar (14,1 miljard euro), duidelijk boven de verwachte groei van 3%. Ook de genormaliseerde EBITDA nam met 5,3% toe.