Amazon doet nieuwe poging om de Britse boodschappenmarkt te kraken

In het Verenigd Koninkrijk stuurt Amazon aan op een nauwere samenwerking met leveranciers van voeding en dranken om zijn online supermarktactiviteiten verder uit te breiden. Vers speelt daarbij een sleutelrol.

Beperkt marktaandeel

Amazon heeft de afgelopen weken gesprekken gevoerd met verschillende leveranciers van voedingsmiddelen en dranken. De Amerikaanse retailgigant wil nauwer met hen samenwerken om zijn online supermarktactiviteiten in het Verenigd Koninkrijk verder uit te breiden, schreef The Times afgelopen zaterdag. Het bedrijf sloot vorig jaar alle fysieke Amazon Fresh en Amazon Go supermarkten in het VK om zich te focussen op de keten Whole Foods Market en op e-commerce.