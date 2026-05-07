Activisten én beleggers laten zich horen op algemene vergadering Magnum

De “Free Ben & Jerry’s”-beweging heeft gebruik gemaakt van de eerste algemene vergadering van The Magnum Ice Cream Company om nogmaals aandacht te vragen voor de positie van het activistische ijsjesmerk binnen de groep. Ook grote aandeelhouders tonen zich kritisch.

Steun van beleggingsfondsen

De eerste aandeelhoudersvergadering van Magnum Ice Cream Company, op 7 mei, verliep niet zonder incidenten. Ben Cohen, medeoprichter van Ben & Jerry’s, blijft immers onvermoeid ijveren voor de sociale missie van “zijn” merk en activisten betoogden voor het Sheraton Amsterdam Airport, waar de meeting plaatsvond. Opmerkelijk is dat deze beweging nu ook de openlijke steun krijgt van een groep grote aandeelhouders.

17 beleggingsfondsen die samen voor minstens 1,3 miljoen dollar aan Magnum-aandelen bezitten, waaronder NorthStar Asset Management, Trillium Asset Management, Domini Impact Investments en Mercy Investment Services, hebben in een brief voorafgaand aan de vergadering het bedrijf opgeroepen om uit te leggen hoe het de onafhankelijkheid van de raad van bestuur van Ben & Jerry’s wil garanderen. Ze vragen ook om afzonderlijke omzet- en winstcijfers voor het merk te publiceren.

“Respectvol oneens”

De beleggers vrezen dat het huidige beleid van Magnum merkwaarde vernietigt bij Ben & Jerry’s. “Ze hebben de sociale missie van het merk ontmanteld, die voor ons als investeerders de merkwaarde vormt”, zei Whitney Nguyen, directeur impactonderzoek bij NorthStar, tegenover Reuters.

In een reactie stelt Magnum: “Hoewel we het respectvol oneens zijn met de karakterisering die NorthStar geeft, zijn we altijd bereid om in gesprek te gaan met aandeelhouders en kijken we ernaar uit om dat te doen. We blijven ons inzetten voor een raad van bestuur, onder leiding van een onafhankelijke bestuurder, die samen met de CEO zijn rol blijft vervullen bij het sturen van de maatschappelijke missie en de integriteit van het merk.”