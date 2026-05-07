Lidl gaat overstag: test Click & Collect

Na jaren van terughoudendheid op het vlak van onlineboodschappen, zet Lidl nu een belangrijke stap in de andere richting: de Duitse discounter lanceert een Click & Collect-pilootproject in Ierland.

Eiland als springplank?

In Ierland kunnen klanten sinds kort hun boodschappen online bestellen via de Lidl Plus-app en die vervolgens afhalen op het parkeerterrein van hun supermarkt, bericht Lebensmittel Zeitung. Klanten betalen een vaste servicekost van 4,99 euro per bestelling en moeten voor minimaal 30 euro bestellen. Het assortiment omvat meer dan 1.000 producten, van groenten en fruit tot zuivel, vlees en kant-en-klaarmaaltijden. Alleen de wekelijkse non-food actieartikelen ontbreken nog in het aanbod.