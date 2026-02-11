België - NL
Ahold Delhaize houdt de marges op peil

Ahold Delhaize

Na een goed vierde kwartaal heeft Ahold Delhaize het boekjaar 2025 afgesloten met een omzetstijging van 3,4% en een winstmarge van 4%. Dat lukte ondanks lastige omstandigheden in Servië en het wegvallen van de tabaksomzet in België.

Albert Heijn en Bol stuwen online omzet

Ahold Delhaize rapporteerde woensdagochtend een beter dan verwacht vierde kwartaal, met een weliswaar beperkte omzetstijging van 0,9% naar 23,5 miljard euro (een groei die 6,1% zou bedragen bij constante wisselkoersen), een operationeel resultaat van 899 miljoen euro, een nettowinst van 577 miljoen en een onderliggende operationele winstmarge van 4,2%, boven de doelstelling van 4%, dankzij een hoge 4,7% marge in de VS, tegenover 4,1% in Europa.  

