Albert Heijn onder vuur wegens ongezonde stuntpromoties

In Nederland is marktleider Albert Heijn met wekelijks gemiddeld duizend aanbiedingen van het type “1+1 gratis” of “2e aan halve prijs” dé aanjager van acties die aanzetten tot prijsverhogingen, ongezondere voedselkeuzes en verspilling, zegt de Consumentenbond.

Verspilling en overconsumptie

De Nederlandse Consumentenbond analyseerde gedurende acht weken de aanbiedingen bij supermarktketens Albert Heijn, Dekamarkt, Dirk, Hoogvliet, Jumbo, Poiesz, Plus en Vomar. 57% van de in totaal 44.000 aanbiedingen bleek een bulkaanbieding, waarbij consumenten meer dan één stuks van een product moeten kopen om korting te krijgen. Albert Heijn had veruit het hoogst aantal stapelkortingen, gemiddeld ruim 1000 per week. Op grote afstand volgen Jumbo, Plus en Poiesz met gemiddeld ruim 500 bulkaanbiedingen per week. Dekamarkt, Hoogvliet en Vomar doen het op kleinere schaal, Aldi, Dirk en Lidl doen het niet.

Bulkaanbiedingen lijken aantrekkelijk, maar ze werken vaak prijsverhogend, zegt de consumentenorganisatie. De normale prijs is vaak onnodig hoog om de aanbiedingen te compenseren. Dat is oneerlijk voor eenpersoonshuishoudens en consumenten met weinig budget of weinig opslagruimte. Bovendien stimuleren stapelkortingen consumenten om meer te kopen dan ze nodig hebben. Uit onderzoek blijkt dat consumenten door dit soort aanbiedingen tot 27% meer kopen dat ze van plan waren. Dat zorgt voor verspilling en overconsumptie.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen

“We vinden dat Albert Heijn als markleider haar maatschappelijke verantwoordelijkheid moet nemen”, zegt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond. “De super belooft beter eten bereikbaar te maken voor iedereen. Maar ondertussen biedt ze gemiddeld ruim 1000 prikkels per week om klanten te verleiden vooral veel in te slaan. En vaak gaat het dan ook nog om ongezonde producten. Bouw bulkaanbiedingen af en begin bij de ongezonde aanbiedingen. Dat is beter voor consumenten én sluit aan bij de missie van Albert Heijn.”

Ook de politiek is bezorgd: het onderwerp bulkaanbiedingen staat 15 april 2026 op de agenda om te bespreken in de Tweede Kamer.

