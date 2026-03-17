Albert Heijn test gezonder aanbod bij de kassa’s

Albert Heijn wil kiezen voor een gezonder voedingspatroon makkelijker maken. Gezonde opties worden beter zichtbaar in de app en in de winkels, onder andere bij de kassa’s. Ook lanceert de retailer gezondere tussendoortjes.

Gezondere keuzes stimuleren

In dertig winkels van Albert Heijn in Nederland loopt momenteel een proef met een andere inrichting van het kassaplein. In één variant liggen uitsluitend producten die binnen de “Schijf van Vijf” vallen (de gezonde adviezen van het Voedingscentrum, vergelijkbaar met de “actieve voedingsdriehoek” in Vlaanderen, red.), zoals water, fruit, snoepgroente en ongebrande noten. Een tweede variant bevat producten met Nutri-Score A of B. Een derde focust op non-food. Na de evaluatie van de pilot zal de retailer besluiten in welke vorm het kassaplein kan worden ingevuld om gezondere keuzes te stimuleren in alle winkels.