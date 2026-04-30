Delhaize-huismerk verschijnt in de rekken bij Louis Delhaize

Sinds het finaliseren van de overname door Delhaize, worden de eerste veranderingen zichtbaar in het aanbod van de buurtwinkels van Louis Delhaize: meer dan 500 Delhaize-referenties hebben intussen hun intrede gedaan.

“Krachtige hefboom”

Na de overname door Delhaize, die begin dit jaar werd afgerond, evolueert het assortiment in de meer dan 300 buurtwinkels van Louis Delhaize. De meest opvallende, maar zeker niet onverwachte wijziging is het verschijnen van het Delhaize-huismerk in de rekken. Intussen stroomden al meer dan 500 referenties het assortiment in, meld de keten op zijn sociale mediakanalen en zijn website.

“De komst van Delhaize-producten versterkt onze belofte van toegankelijke kwaliteit, een krachtige hefboom om de winkelbezoeken te verhogen en de aankoopgewoonten in onze verkooppunten duurzaam te veranderen”, klinkt het.

Louis Delhaize was onderdeel van de voormalige gelijknamige retailgroep, waartoe ook Cora en Match behoorden. Binnen Delhaize blijft de buurtwinkelketen als een aparte entiteit opereren, waarbij het louis delhaize-merk zal blijven bestaan.