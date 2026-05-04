Aldi speelt in op proteïnehype

In België gaat Aldi zijn aanbod proteïnerijke huismerkproducten fors uitbreiden. De discounter bouwt ook het assortiment sportvoeding verder uit, om een breed publiek aan te spreken met budgetvriendelijke alternatieven.

“Meer dan louter nicheproducten”

Omdat eiwitrijke voeding aan populariteit wint bij consumenten, introduceert Aldi ruim 20 nieuwe proteïnerijke producten in het dagelijks assortiment. Ze vallen onder de gekende Aldi-huismerken, zoals Milsani voor de zuivelproducten, River voor proteïnesoda, Barissimo voor koffiedrinks of Bistro’Vite voor bereide maaltijden.

“Als discounter focussen we op de essentie. We luisteren naar onze klanten en proberen steeds een antwoord te bieden op de vraag. Proteïnerijke producten zijn ondertussen meer dan louter nicheproducten voor sporters. Door ze op te nemen in ons aanbod, bieden we ook deze categorie aan een zeer breed publiek aan. En dat tegen de laagst mogelijke prijs,” zegt inkoopdirecteur Natalie Duthoy van Aldi België. “Huismerken zijn nog steeds vaak meer dan de helft goedkoper dan dure A-merken, maar hebben een gelijkwaardige kwaliteit. Een ideaal, budgetvriendelijk alternatief dus!”

Ook het nieuwe Aldi Sports-huismerk wordt fors uitgebreid. “Met Aldi Sports focussen we meer specifiek op populaire sportvoeding. Denk aan proteïnekoekjes of -repen, maar ook whey proteïnepoeder en creatinepoeder.”