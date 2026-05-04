Lotus Biscoff lanceert Tomorrowland-koekje

Speculaas en een dancefestival, het lijkt geen vanzelfsprekende match. Toch gaat Lotus Bakeries in zee met Tomorrowland, met een “limited edition” Biscoff-koekje met espressovulling. Om de doelgroep te verjongen, zo blijkt.

Twee Belgische iconen

Lotus en de organisatie achter Tomorrowland sluiten een wereldwijd partnerschap, met als eerste tastbare resultaat een Biscoff Sandwich Cookie met espressovulling. Het product vormt een primeur: voor het eerst vervangt een Tomorrowland-gravure het traditionele Biscoff-logo op het koekje. Zo komen twee “wereldwijd bekende Belgische merken samen”, aldus de bedrijven.

De samenwerking draait niet primair om volume, maar om merkbeleving en internationale zichtbaarheid. Er komt dan ook een gefaseerde uitrol: de eerste lanceringsgolf start in Europa, gekoppeld aan Tomorrowland België in het voorjaar van 2026. Later in 2026 volgt een tweede lanceringsfase in de regio Azië-Pacific, in het kader van Tomorrowland Thailand. Zo benut Lotus Bakeries het festival om zichtbaarheid te verkrijgen bij een “jonge, dynamische gemeenschap” in nieuwe markten.

De marketingaanpak is alvast breed opgezet: fysieke winkelactivaties, digitale campagnes en integratie in het Tomorrowland-ecosysteem, waaronder hotels en evenementenlocaties. Via QR-codes op verpakkingen kunnen consumenten deelnemen aan een winactie voor festivalervaringen.