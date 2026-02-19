Arla tempert verwachtingen na recordjaar

Arla Foods sloot 2025 af met een recordomzet, maar verwacht een lastiger 2026 door lagere marktprijzen. Omdat die prijsdalingen de koopkracht van consumenten zullen ondersteunen, mikt het bedrijf wel op volumegedreven groei bij de strategische merken.

“Merken blijven relevant”

De Deense zuivelcoöperatie rapporteerde voor 2025 een omzet van 15,1 miljard euro, gedragen door een recordmelkinname van 14,3 miljard kilogram. De merkomzet steeg met 6,9% tot 7,03 miljard euro. Net als sectorgenoot FrieslandCampina zag Arla een jaar met twee gezichten: hoewel de hogere prijsniveaus in de eerste helft van het jaar de volumes beïnvloedden, bleef de onderliggende vraag intact. Naarmate de koopkracht aantrok, keerden consumenten terug naar de producten die zij vertrouwen, meldt het bedrijf. Het volumemomentum versnelde in de tweede jaarhelft naar 1,8%. Over heel 2025 kwam de volumegroei uit op 0,2%.