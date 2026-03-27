Bakkerij en barbecue: speerpunten voor Delhaize

Delhaize presenteerde de afgelopen dagen een forse resem assortimentsinnovaties aan zijn winkeliers, met opvallende hoofdrollen voor de bakkerijafdeling en het barbecue-aanbod.

Zo vroeg mogelijk open

Samen met de afdeling groenten en fruit is de bakkerijafdeling de belangrijkste traffic builder naar de Delhaize-winkels, vertelt Jonathan Hertog, VP Commerce, Merchandising & Quality. En met het succes van de zondagsopeningen neemt het belang van die categorie alleen maar toe. Dat de retailer afgelopen week flink wat bakkerij-innovaties toonde op de voorjaarseditie van zijn Food Market, de beurs voor de aangesloten winkeliers, hoeft dan ook niet te verwonderen.

Al meer dan honderd supermarkten van Delhaize werken met een “cru”-concept, waarbij rauw deeg ter plaatse rijst in remrijskasten alvorens het in de winkels wordt afgebakken. Dat aantal moet tegen volgend jaar verdubbelen. “We werken met hetzelfde materiaal en volgens dezelfde werkwijze als de warme bakker”, aldus Hertog. Die kwaliteit trekt nieuwe shoppers aan, zeker in het weekend. “We moedigen onze winkeliers dan ook aan om ’s ochtends zo vroeg mogelijk te openen.”

Warme snacks

Naast brood – nu ook met toegevoegde proteïnen – biedt de retailer in zijn bakkerijen steeds meer snackproducten aan, om in te spelen op de toename van consumptiemomenten doorheen de dag. Niet alleen zoete viennoiserie, maar ook hartige snacks, zoals börek, flatbread, gevulde croissants en worstenbroodjes. Die worden ook warm aangeboden voor onmiddellijke consumptie, in aangepaste warmhoudmeubels die garanderen dat de producten niet uitdrogen.

Creatieve workshops reiken de winkeliers bovendien inspiratie aan om in de bakkerij aan de slag te gaan met basisproducten zoals croissants of stokbrood, die met eenvoudige ingrepen – een topping, een vulling – worden omgetoverd tot verleidelijke publiekstrekkers.

Betere kip

Delhaize rekent op een mooie zomer in het teken van de barbecue, aan te steken met Belgische (en dus meer duurzame) houtskool. De vorig jaar gelanceerde hybride vleesproducten kennen een stijgende penetratie. Nieuw in het aanbod: een Butcher Burger met 20% erwteneiwit en 30% minder vet. De retailer speelt ook in op de “smash burger” hype.

Duurzamer kippenvlees komt van CoqArdenne: maïskip met een onderscheidende goudgele kleur, trager groeiend, gekweekt met vrije uitloop. Het merk heeft ook bewerkte producten zoals burgers, chipolata, merguez of gerookte ballotin. Origineel op de barbecue zijn gemarineerde corn ribs: ribbetjes, maar dan van maïs. Greenway presenteert met Crispy Drums een gezond vegetarisch alternatief voor kippenboutjes. De markt voor vleesvervangers kent volgens de Belgische fabrikant geen terugval: na een periode van stagnatie trekt de verkoop nu weer aan.

“Category resets”

Ook op de visafdeling zien we verschillende convenienceproducten voor de barbecue, waaronder gemarineerde sint-jacobsvruchten of gamba’s met lookboter. Daarnaast versterkt Delhaize in samenwerking met partner Gadus de lokale visaanvoer: nu ook bijvoorbeeld hondshaai en rode poon van Belgische vissersschepen, en Ardense zalmforel uit aquacultuur. De retailer introduceert eenpersoonsporties verse vis tegen toegankelijke prijzen.

Op elke Food Market presenteert Delhaize ook enkele “category resets”. Nu is het de beurt aan het rayon pasta en rijst, met een nieuw planogram, 28 innovaties, meer focus op convenience (klaar om te eten of op te warmen), toegevoegde proteïnen of vezels, Kleine Leeuwtjes en een sterke promodynamiek. Ook de afdeling bloem en bakproducten krijgt een reset volgens gelijkaardige krachtlijnen.

Verjonging

Wat verder opvalt is de verjonging die Delhaize doorvoert in heel wat categorieën. Influencer van het jaar Steffi Mercie lanceert exclusief bij de supermarktketen haar eigen kaasmerk “Mercieke”. Op de proteïnehype speelt het nieuwe, eveneens exclusieve merk Alfie’s voor cottage cheese: dat eiwitrijke product kent een sterke populariteit bij jongere consumenten en komt nu ook met bieslooksmaak – meer smaakvarianten zullen volgen. Voor de kinderen is er verse geitenmelk-smeltkaas van Chevridou. Labneh speelt in op de populariteit van de mediterrane keuken.

En tot slot kent het aanbod functionele dranken een ongekende weelde, met onder andere “Drink a Flower”, relaxerende drankjes ontwikkeld om ontspanning te bevorderen en de geest tot rust te brengen. Heel wat drankjes ook met toegevoegde elektrolyten, vitaminen, proteïnen en collageen, want ook sport en gezondheid zijn een focus voor Delhaize.