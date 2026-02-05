Belgen laten minder maaltijden leveren

De aankomende btw-verhoging op maaltijdleveringen zet de schijnwerpers op platformen als Takeaway.com, Deliveroo en Uber Eats. Maar hoe diep zijn ze eigenlijk geworteld in het dagelijkse leven van Belgische gezinnen? En wie maakt er het vaakst gebruik van?

De helft bestelt, maar minder vaak

50% van de Belgische gezinnen laat minstens één keer per jaar een maaltijd aan huis laat leveren. Dat blijkt uit consumentendata van onderzoeksbureau Dividuals. Toch schuilen grote regionale en demografische verschillen achter dat gemiddelde. Zo daalt de bestelfrequentie al sinds 2021, hoewel meer mensen ervan gebruikmaken. Belgen gaan daarentegen weer vaker zelf op restaurant.