België verstrengt regels rond reclame voor alcohol

Een verplichte waarschuwing en geen “proevertjes” meer: de Belgische overheid voert strengere regels in voor alcoholreclame. Vooral jongeren wil de overheid zo beschermen. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen, die over een jaar in werking treden.

Gezondheidswaarschuwing verplicht

Vanaf nu moet elke alcoholreclame het zinnetje “Alcohol schaadt de gezondheid” bevatten. Niet meer “alcoholmisbruik”, maar simpelweg alcohol. De waarschuwing is niet verplicht op verpakkingen of etiketten, maar wel op alle advertenties, van affiches tot digitale campagnes. Uitzonderingen gelden voor merkspecifieke evenementen, sponsoring van wedstrijden en niet-alcoholische producten zoals kaas of merchandise.

Geen gratis alcohol

Alcoholische dranken gratis uitdelen, met name bij abonnementen of tijdschriften, wordt verboden. Ook het aanbieden van alcohol als onderdeel van een productbundel (bijvoorbeeld een fles wijn bij een kaasplank) is voortaan niet meer toegestaan. Al zijn op deze regel veel uitzonderingen: retailers mogen nog steeds acties zoals “2 + 1 gratis” voeren, degustaties en een drankje bij evenementen blijven wel toegestaan.

Verbod op reclame aan minderjarigen

Alcoholreclame was al verboden tijdens uitzendingen gericht op minderjarigen en in digitale media die zich “hoofdzakelijk” richten op minderjarigen, maar nu wordt dat uitgebreid naar alle media die zich richten op een publiek waarvan minstens 30% minderjarig is. Dit geldt voor televisie, radio, streamingdiensten en digitale platforms. Ook influencers met een overwegend jong publiek mogen geen alcoholpromoties meer delen.

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke wil “vooral jongeren beter beschermen voor de gevaren van alcohol. Met deze maatregelen beperken we de blootstelling van minderjarigen aan alcoholmarketing en voorkomen we dat jongeren zich aangetrokken voelen door alcoholmarketingboodschappen. Tegelijk moeten we als overheid volwassenen correct informeren. Met de nieuwe alcoholboodschap doen we dat.”