Britse supermarkten willen expansie Aldi en Lidl aan banden laten leggen

De sterke groei van Aldi en Lidl in het VK verontrust de grote supermarktketens: Sainsbury’s, Morrisons en Iceland roepen de concurrentiewaakhond op om vastgoedregels aan te passen die de discounters een oneerlijk voordeel zouden opleveren.

Gelijk speelveld

Dat het gezamenlijke marktaandeel van Aldi en Lidl in het VK intussen al is opgelopen tot zowat 20%, is duidelijk niet naar de zin van de grotere traditionele supermarktketens in het land. Zij hebben de Competition and Markets Authority (CMA) gevraagd om de vergunningsregels aan te passen met betrekking tot de expansie van supermarktketens, meldt de krant The Times.

Momenteel worden de twee Duitse ketens namelijk geclassificeerd als “discounters met een beperkt assortiment”, waardoor ze niet hoeven te voldoen aan bepaalde voorwaarden die wél gelden voor grote supermarkten als Tesco, Sainsbury’s, Morrisons, Asda en Waitrose. Die uitzondering was destijds bedoeld om opkomende spelers te ondersteunen. De initiatiefnemers vragen nu een gelijk speelveld: ze willen dat Aldi en Lidl voortaan ook als grote supermarktketens worden beschouwd omdat ze vandaag een oneerlijk voordeel zouden genieten bij hun expansieplannen.

De autoriteit onderzoekt nu of Aldi en Lidl voldoen aan de criteria om te worden aangemerkt als grote levensmiddelenretailer. In een reactie betoogt Aldi dat zijn lagere prijzen alleen mogelijk zijn dankzij een beperkt assortiment, kleinere winkels en een eenvoudiger bedrijfsmodel. Het bedrijf benadrukt dat het geen e-commerce, click&collect of thuisbezorging aanbiedt, en geen voorzieningen heeft zoals slagerij- of visafdelingen, apotheken, cafés, 24-uurswinkels, tabaks- of krantenverkoop.