Sterke vraag naar Guinness helpt Diageo aan groei

Drankengroep Diageo presteert boven verwachting, vooral dankzij de sterke vraag naar Guinness-bier. Betere verkopen in Europa en Latijns-Amerika contrasteren met zwakke cijfers op de Amerikaanse markt.

Met dank aan het WK voetbal

Het drankenconcern, dat ook eigenaar is van merken als Johnnie Walker, Smirnoff en Baileys, rapporteert een lichte stijging van de organische netto-omzet met 0,3% naar 4,48 miljard dollar (3,83 miljard euro) mede dankzij een volumestijging van 0,4% in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar. Dat is betere dan verwacht en ook een opsteker na een zwak eerste halfjaar.