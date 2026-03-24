Brouwerij The Musketeers neemt Triporteur-bieren over

Brouwerij The Musketeers uit Sint-Gillis-Waas neemt Belgian Original Maltbakery and Brewery (BOM Brewery) uit Roeselare over en voegt daarmee het Triporteur-bierengamma toe aan zijn portefeuille.

Verticale integratie

De brouwerij uit het Waasland integreert BOM Brewery volledig in de organisatie: de Triporteur-bieren zullen voortaan exclusief vanuit Sint-Gillis-Waas worden gebrouwen en verdeeld. “Deze overname is een unieke kans om twee sterke bierverhalen samen te brengen”, volgens oprichters Kristof De Roo en Stefaan Soetemans.