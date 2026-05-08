Intermarché sluit de deuren in Monceau

Een uitverkoopactie is aan de gang bij de Intermarché supermarkt in Monceau-sur-Sambre: de winkel, een voormalige Mestdagh die geen overnemer vond, sluit straks definitief de deuren.

Meer winkels bedreigd

Klanten signaleerden de nakende stopzetting op sociale media en het management van de winkel heeft het nieuws bevestigd aan Sudinfo: de vestiging in Monceau, nabij Charleroi, sluit binnenkort definitief de deuren. Het gaat om een winkel uit het Mestdagh-netwerk die nog geen overnemer had gevonden en die dus in afwachting “en portage” werd uitgebaat door de groep. Nog een tiental andere winkels van de retailer bevinden zich in dezelfde situatie: als er niet snel een overnemer wordt gevonden, zullen ze nog voor de zomer sluiten.

De afgelopen maanden gingen zeker vijf supermarkten van de Musketiers in België failliet. Ze raakten in financiële problemen door organisationele chaos na de overname van een tachtigtal voormalige Carrefour-vestigingen van de groep Mestdagh. Intussen zouden die problemen achter de rug zijn, volgens de directie van Intermarché, maar verschillende ondernemers krijgen de intussen opgebouwde schuldenlast niet meer weggewerkt.

In 2025 realiseerde Intermarché in België een omzet van 1,97 miljard euro, maar ook een verlies van 46 miljoen euro. In 2027 moeten die rode cijfers verleden tijd zijn. Tegen 2030 mikken de Musketiers in België op een omzet van 3 miljard euro en een marktaandeel van 20% in Wallonië.