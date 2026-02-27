Nieuw faillissement bij Intermarché: uitverkoop in Leuze

Net nu de onrust bij Intermarché in België weer lijkt toe te nemen, wordt de groepering geconfronteerd met een nieuw faillissement: de vestiging in Leuze houdt de komende dagen een grote uitverkoop.

Liquidatie

De Intermarché in Leuze (Eghezée, provincie Namen) is failliet. Vanaf zaterdag organiseert faillissementsverkoper SA Comptoir Faillites & Saisies er een liquidatie met kortingen van 50% op verse en diepvriesproducten en van 30% op niet-bederfbare waren. Dat blijkt uit berichten van het bedrijf op sociale media. De winkel stond al enige tijd onder gerechtelijke bescherming, verneemt RetailDetail.

Het is niet de eerste of enige vestiging van de keten die ermee ophoudt: de afgelopen maanden hielden onder andere ook de winkels in Morlanwelz, Auvelais, Jette en Rhisnes het voor bekeken. Verschillende andere supermarkten staan onder gerechtelijke bescherming, sommige adhérents zijn verwikkeld in geschillen met de groepering.

Rode cijfers

Volgens enkele aangesloten ondernemers loopt het mis bij de Musketiers sinds de overname van Mestdagh in 2022: door problemen op het vlak van logistiek, IT en financiën zijn verschillende supermarkten in financiële problemen geraakt, met tientallen miljoenen aan schulden bij de groep tot gevolg.

De directie van Intermarché België ontkent de omvang van de problematiek in een interview met RetailDetail. De retailer zit weliswaar in de rode cijfers als gevolg van de overname en de grote investeringen in de opwaardering van het verouderde winkelpark van Mestdagh, maar de logistieke problemen zijn nu onder controle. De groepering realiseerde vorig jaar een omzetgroei van 6% naar bijna 2 miljard omzet, ondanks het wegvallen van de tabaksomzet (2%) en bij een zo goed als gelijk aantal winkels.