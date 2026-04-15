Carrefour nu ook van start in Guinee en Nigeria

Carrefour zet zijn Afrikaanse opmars verder. Het bedrijf heeft franchiseovereenkomsten gesloten met lokale partners in Guinee en Nigeria. De ambitie van de Franse groep: de grootste foodretailer in Afrika worden.

Streefdoel: 60 landen

Op woensdag 15 april opende een eerste Carrefour supermarkt in Conakry, de hoofdstad van de Republiek Guinee. De Franse foodretailer sloot er een partnerschap met de lokale groep Imperial, die snel zeven winkels naar het Carrefour-concept zal ombouwen. In september volgt een eerste winkel in Nigeria, de grootste markt van Afrika met meer dan 230 miljoen inwoners. Daar werkt Carrefour samen met de groep Hypercity, die vier winkels van het Franse uithangbord zal voorzien. Tegen 2028 voorzien Carrefour en zijn nieuwe partners de opening van 20 nieuwe verkooppunten, zegt het persbericht.

Eerder sloot Carrefour gelijkaardige overeenkomsten in Congo, Ethiopië en Ghana. Het bedrijf wil de grootste voedingsretailer in Afrika worden met een aanwezigheid in 22 landen. Wereldwijd mikt de groep op 60 landen, om zo de retailer met de grootste geografische voetafdruk ter wereld te worden. Die ambitie is een onderdeel van het strategisch plan Carrefour 2030 dat CEO Alexandre Bompard in februari voorstelde. Vandaag is de retailer al in meer dan 40 landen aanwezig.