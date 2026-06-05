Heineken zoekt frisse blik: aandeelhouders dringen aan op externe ceo

Heineken staat onder druk van grote aandeelhouders om de traditie van interne benoemingen te doorbreken en een externe kandidaat aan te stellen als nieuwe bestuursvoorzitter. Het plotselinge vertrek van Dolf van den Brink eind mei bracht het Nederlandse bierconcern in een lastig parket.

Familiebedrijf met traditie

Twee van de vijftien grootste aandeelhouders, First Eagle Investments en Artisan Partners, pleiten openlijk voor een buitenstaander aan het roer. Julien Albertini, portefeuillemanager bij First Eagle, ziet het vertrek van Van den Brink als een kans voor vernieuwing. “Mijn voorkeur zou uitgaan naar iemand van buitenaf“, verklaart hij tegenover de Financial Times. Zijn collega Daniel O’Keefe van Artisan Partners drukt het sceptischer uit: “We zijn gedoemd om iemand te krijgen die vrij middelmatig is; dat is de geschiedenis van het bedrijf.”