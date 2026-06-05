[Filet Pur] Pijn aan de oren

Wroeten en zweten en toch amper vooruitkomen: de marktlijder heeft het niet onder de markt. Intussen is duidelijk dat discounters niet kunnen rekenen, en zingen nog veel minder. Op het randje van het legale, deze Filet Pur.

Trein der traagheid

Het leek wel wereldnieuws. Prompt het meest gelezen stukje van de afgelopen weken. Overgenomen door de buitenlandse collega’s. Commentaar en analyses in de publieksmedia ook: “Waarom doét Colruyt dit?” Tja, dat is bepaald geen mysterie, hé mensen: omdat ze een hopeloze achterstand van jaren, zo niet decennia, hebben in te lopen, uiteraard. Ik heb het over die fameuze bakkerijafdeling, mocht u het zich afvragen. Want brood verkoopt de fiere marktleider al een tijdje, maar dat er nu ook ter plaatse gebakken pistoletjes en koffiekoeken in de rekken liggen, is niets minder dan een revolutie.