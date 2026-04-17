Carrefour Express buurtwinkels pakken uit met prijzenactie

Met de nieuwe nationale prijzenactie “Yes! Express”, exclusief voor haar buurtwinkels, speelt Carrefour België in op het specifieke aankoopgedrag van klanten die snel en dichtbij boodschappen doen.

Ruim 50.000 prijzen

Nog tot en met 3 mei pakt Carrefour België uit met “Yes! Express”, een promo-aanpak die inspeelt op het koopgedrag van de klanten in de zowat 330 Express buurtwinkels. Tijdens de actieperiode krijgen shoppers per aankoopschijf van 5 euro een voucher aan de kassa. Die kunnen ze scannen via de Carrefour-app om elke dag kans te maken op één van de ruim 50.000 prijzen. In de prijzenpot: een mix van gratis producten, zoals een kant-en-klaarontbijt en snacks, en aankoopbonnen met een waarde tot 100 euro. Winnaars ontvangen hun prijs de dag na deelname in de app.

De Carrefour Express verkooppunten bedienen uiteenlopende klantprofielen: van wie snel een ontbijt of snack haalt onderweg naar het werk of school, tot klanten die er hun dagelijkse boodschappen doen. Bovendien is elke Express-winkel anders: het assortiment wordt afgestemd op de noden van de buurt en de specifieke locatie, of dat nu een stadscentrum, een treinstation of een woonwijk is.