Eroski laat klanten winkelen via WhatsApp en levert binnen het uur

De Spaanse retailcoöperatie Eroski organiseert een opvallend digitaal experiment: klanten kunnen hun boodschappen eenvoudigweg bestellen via WhatsApp. Een koerier brengt de bestelling daarna al binnen het uur aan huis.

Boodschappen zo simpel als een gesprek

Met de lancering van Eroski Smart Shop speelt de groep naar eigen zeggen in op de snel groeiende vraag naar gemak, snelheid en personalisatie in foodretail. Het initiatief start als pilootproject in negen winkels in Bilbao en loopt gedurende één jaar. In die periode wil Eroski het gebruik, de klanttevredenheid en de operationele efficiëntie analyseren, zodat mogelijk een bredere uitrol kan volgen.