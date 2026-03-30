Carrefour heropent hypermarkt Bomerée met meer non-food en extra winkelcomfort

De Carrefour hypermarkt in het Henegouwse Montigny-le-Tilleul heropende vorige week na een duurzame renovatie, waarbij de gangpaden werden verbreed, de koelmeubels vernieuwd en het non-food assortiment uitgebreid.

Energiezuinig koelmeubilair

De voorbije weken onderging de hypermarkt in Bomerée enkele duurzame ingrepen. “Op de versafdeling hebben we alle koelmeubelen vervangen door energiezuinige modellen die op CO2 draaien. Die zijn tot wel 4000 keer minder vervuilend dan traditionele modellen,” vertelt winkeldirectrice Anne Courtois. Tijdens de renovatie ging er ook extra aandacht naar winkelcomfort. “We hebben verschillende gangpaden verbreed, zodat klanten zich vlotter door de winkel kunnen verplaatsen.”

De hypermarkt aan de Rue de la Station heeft drie bemande toonbanken, voor slagerij, vis en traiteur. Naast verse producten is er ook een ruim aanbod droge voeding en een uitgebreid Italiaans gamma. Op de non-food-afdeling zijn sinds kort enkele nieuwigheden te vinden, waaronder een selectie matrassen en decoratieartikelen zoals kussens, plaids en fotokaders.

Shoppers kunnen hier gebruikmaken van handige diensten zoals een geldautomaat, een fotocabine en geschenkverpakkingen. Er is ook een Carrefour Drive afhaalpunt en net als de andere hypermarkten is de winkel tegenwoordig ook open op zondagochtend.