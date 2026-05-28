Carrefour hypermarkt Hasselt krimpt met meer dan de helft

Vastgoedgroep Redevco plant een ingrijpende herontwikkeling van het verouderde retailpark aan de Herkenrodesingel in Hasselt. Daarbij zal de Carrefour hypermarkt meer dan de helft kleiner worden.

Moderner en compacter

Vandaag is de Carrefour hypermarkt aan de Hasseltse ringweg nog 11.588 m² groot, maar straks krimpt de winkel fors naar 4.537 m². De vrijgekomen oppervlakte zal worden ingenomen door nieuwe retailers. Het project moet ten laatste over vijf jaar klaar zijn, meldt Het Belang van Limburg. Het complex, dat al dateert van 1969, is aan grondige modernisering toe. Redevco wil de site attractiever en duurzamer maken.

Retailers die vandaag al op het retailpark actief zijn, waaronder Pearle, Leonidas en Pizza Hut, worden geïntegreerd in het nieuwe gebouw. Er is ook ruimte voor nieuwkomers, waaronder Jysk, de Aziatische supermarkt Asia & More en een winkel “van het type Coolblue”, blijkt uit de vergunningsaanvraag. Brico, Auto 5 en het Shell-tankstation blijven bestaan in hun huidige vorm.

“We bekijken deze plannen als een mooie opportuniteit om onze winkel in Hasselt te optimaliseren en om te vormen naar een modernere, compactere invulling die nóg beter aansluit bij de hedendaagse behoeften en het veranderende koopgedrag van onze klanten”, reageert Carrefour België tegenover de krant. Of er jobs verloren zullen gaan, is nog niet duidelijk. In elk geval blijft de winkel open tijdens de werken. Carrefour heeft amper drie kilometer verderop, in Kuringen, nog een grote hypermarkt.