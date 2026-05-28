Lunchketen Bon (Colruyt Group) sluit deal met Brussels Airlines

​Vanaf juni serveert Brussels Airlines op alle korte- en middellangeafstandsvluchten broodjes van de Belgische lunchketen Bon, eigendom van Colruyt Group. Jaarlijks zullen meer dan 450.000 Bon-sandwiches mee aan boord gaan op Europese vluchten.

Nieuwe productielijn

Brussels Airlines kiest voortaan voor Bon als leverancier van verse voeding binnen het buy-on-board-aanbod op korte- en middellangeafstandsvluchten, meldt Colruyt Group in een persbericht. De luchtvaartmaatschappij bouwde de afgelopen jaren ook al samenwerkingen uit met Belgische merken als Neuhaus en Tomorrowland.

Om aan de grote vraag te kunnen voldoen, opent Bon een nieuwe productielijn in zijn keukens, waar negen medewerkers zullen werken. “We hebben meer dan 40 recepten uitgewerkt voor we tot de juiste selectie kwamen: sandwiches die trouw blijven aan onze belofte van verse en artisanaal bereide voeding én tegelijk perfect geschikt zijn om aan boord te serveren. Passagiers zullen telkens kunnen kiezen uit vier verschillende sandwiches, met een aanbod dat enkele keren per jaar verandert,” zegt Bert Gillis, commercieel directeur bij Bon.

Sinds de oprichting in 2015 groeide Bon uit tot een keten met 17 winkels verspreid over België. De komende jaren wil het merk verder uitbreiden, met als doel meer dan 50 vestigingen tegen 2032, deels via franchise. Colruyt Group is hoofdaandeelhouder van Bon met een belang van 55%.