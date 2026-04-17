Colruyt Group wil lunchketen Bon laten groeien via franchise

Een verdubbeling van het aantal vestigingen tegen 2030 is de ambitie van Bon, de lunchketen waarin Colruyt Group een meerderheidsaandeel heeft. Deels zal de expansie er komen via zelfstandige franchisenemers.

Treinstations en shoppingcentra

Vandaag heeft Bon 16 vestigingen, in Brussel, Antwerpen, Luik en Bergen. Tegen 2030 wil de keten dubbel zo groot zijn, door twee tot vier nieuwe restaurants per jaar te openen. Vanaf volgend jaar zal dat ook gebeuren via franchiseovereenkomsten met zelfstandige uitbaters, vertellen CEO Frédéric Duqué en commercieel directeur Bert Gillis aan zakenkrant De Tijd. De keten mikt op locaties in treinstations, shoppingcenters en de grote winkelstraten. Ook de samenwerking met warenhuisketen INNO, met vandaag vier locaties, wil de lunchketen uitbreiden.

Groeien is noodzakelijk om winstgevend te worden, want in 2024 boekte Bon nog een bedrijfsverlies van 1,1 miljoen euro op een omzet van 7,5 miljoen euro. Volgend jaar wil de retailer break-even halen. Ook synergie met andere ketens van Colruyt Group moet de rentabiliteit verbeteren: zo levert Bon ook maaltijden en salades aan de Okay City stadswinkels en sinds kort aan 50 van de 145 buurtsupermarkten van Okay. De grootkeuken van het bedrijf, in Woluwe, wordt vergroot van 600 m² naar 2.200 m².

Colruyt Group is hoofdaandeelhouder van Bon met 55%. Wanneer de keten winstgevend wordt, kan Colruyt ze volgens het contract volledig overnemen.