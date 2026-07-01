Carrefour test ‘gezonde kassa’s’ en schrapt suikers, zout en vet uit huismerken

Carrefour België wil gezondere voedingskeuzes nadrukkelijker sturen in de winkel. De retailer sluit zich aan bij de aanbevelingen van de Belgian Food Council for Prevention, een initiatief onder leiding van PwC Belgium, en vertaalt die naar concrete ingrepen in assortiment, verpakking en winkelomgeving.

Gezonde kassa’s

Volgens Carrefour heeft vandaag 49% van de Belgen overgewicht en kampt 18% met obesitas. De retailer ziet daarin een reden om zijn rol in de voedseltransitie verder uit te breiden. Binnen de Act for Food-strategie wil Carrefour voeding niet alleen evenwichtiger maken, maar ook toegankelijker en aantrekkelijker voor een breed publiek.