België - NL
België - NL
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Geschreven door Stefan Van Rompaey
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[Interview] “Vijftig restaurants tegen 2029, dat is de ambitie” (Jerome Vandermeulen, Manhattn’s)

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Food29 juni, 2026

Hamburgerketen Manhattn’s opende zijn tiende Belgische vestiging in Wijnegem, in september volgt een derde restaurant in Parijs, daarna moet ook Nederland voor de bijl, terwijl het bedrijf franchisepartners zoekt voor andere West-Europese markten.

Familiaal avontuur

“Een locatie in het Wijnegem Shopping Center stond niet meteen op onze radar vijf jaar geleden. Maar dat shoppingcenter is volledig vernieuwd, het ziet er super goed uit, met die mooie food court. De bezoekersaantallen gaan richting negen miljoen,” zegt medeoprichter Jerome Vandermeulen van Manhattn’s in een gesprek met RetailDetail.

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