Dia boekt sterke omzetgroei

Supermarktgroep Dia, actief in Spanje en Argentinië, behaalde vorig jaar een omzet van iets meer dan 7 miljard euro, een groei van 11,2%. Dat resultaat schrijft het bedrijf toe aan de uitvoering van het strategisch plan “Creciendo cada día” (Elke dag groeien).

Marktaandeelwinst in Spanje

Dia Spanje sloot 2025 af met een groei van 8,6% naar 5,6 miljard euro, mede danksijn een sterk vierde kwartaal waarin de omzet met meer dan 10% groeide. Deels is de groei te verklaren door de versterkte expansiestrategie: de keten opende in de loop van het jaar 94 nieuwe winkels, waarvan 36 in het laatste kwartaal. Zo kon Dia Spanje sneller groeien dan de markt en het marktaandeel met 20 basispunten verhogen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.