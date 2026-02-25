België - NL
Geschreven door Pauline Neerman
Diageo meteen op het kapblok van “Drastische Dave”

Food25 februari, 2026
Shutterstock.com

De Britse drankenreus Diageo, bekend van merken als Johnnie Walker, Guinness en Smirnoff, staat voor een turbulente periode. Nieuwe CEO Dave Lewis – bijgenaamd “Drastische Dave” vanwege zijn reputatie als hervormer – kondigde vandaag een forse verlaging van de jaarprognose aan.

VS en China als zwakke schakels

Diageo rapporteerde over de eerste helft van het boekjaar 2026 een omzetdaling van 4% tot 10,5 miljard dollar (9,7 miljard euro), terwijl de organische omzet met 2,8% kromp. De operationele winst daalde met 1,2% tot 3,1 miljard dollar (2,9 miljard euro).

