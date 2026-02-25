Diageo meteen op het kapblok van “Drastische Dave”

De Britse drankenreus Diageo, bekend van merken als Johnnie Walker, Guinness en Smirnoff, staat voor een turbulente periode. Nieuwe CEO Dave Lewis – bijgenaamd “Drastische Dave” vanwege zijn reputatie als hervormer – kondigde vandaag een forse verlaging van de jaarprognose aan.

VS en China als zwakke schakels

Diageo rapporteerde over de eerste helft van het boekjaar 2026 een omzetdaling van 4% tot 10,5 miljard dollar (9,7 miljard euro), terwijl de organische omzet met 2,8% kromp. De operationele winst daalde met 1,2% tot 3,1 miljard dollar (2,9 miljard euro).