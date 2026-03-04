Dit zijn de winnaars van de Gouden Tavola 2026

Desserts op basis van waterbuffelmelk, een sesamdressing, een ambachtelijke likeur en een nieuwe generatie functionele dranken zijn de winnaars van de wedstrijd Gouden Tavola, die de focus legt op smaak, beleving en innovatie.

Focus op het product

Elke twee jaar gaat de vakjury van de foodwedstrijd Gouden Tavola op zoek naar innovatieve producten die uitblinken in smaak, vakmanschap en beleving. Omdat de markt van premium food & drinks snel evolueert, kreeg de wedstrijd in 2026 een vernieuwde categorie-indeling waarin de aandacht verschuift van het verkooppunt naar de intrinsieke waarde van het product. Waarom verdient dit product een plaats op het bord? Wat maakt het bijzonder? Welke impact heeft het op de consument?

De grenzen tussen verkoop- en consumptiepunten vervagen, eetmomenten verschuiven en innovatie toont zich in verfijning en slimme toepassingen. De Gouden Tavola vertrekt daarom vanuit de intrinsieke kracht van het product zelf in vier nieuwe categorieën.

De winnaars

In de categorie Taste & Craftsmanship – voor uitmuntende smaak en ambacht – ging de eerste prijs naar een gamma yoghurts & desserts op basis van waterbuffelmelk van producent San Salvatore, op de markt gebracht door Guy Troch Import. Waterbuffelmelk bevat meer eiwitten, vitaminen en mineralen dan traditionele koemelk, is lager in lactose en cholesterol, en wordt daardoor vaak beter verdragen. Het resultaat: een uitgesproken romige textuur en een diepe, zachte smaak die onmiddellijk overtuigt.

In de categorie Convenience – voor kwaliteit gecombineerd met gebruiksgemak – was de award voor de Dressing Roasted Sesame van de Brusselse producent Didden. Een gebruiksklare dressing op basis van geroosterde sesamolie, met toetsen van chili, gember en yuzu. Ontwikkeld om uiteenlopende gerechten snel extra diepgang te geven.

Mocaccino van Le Tendenze uit Wichelen was de laureaat in de categorie Premium & Pleasure – voor producten die een eetmoment bijzonder maken. Een ambachtelijke likeur op basis van biologische Siciliaanse appelsienen met toetsen van koffie, chocolade en amandel. Een eigentijdse interpretatie van het digestief moment.

In de categorie Health & Balance – voor bewust genieten met aandacht voor samenstelling en welzijn – won Basil & Lemon / Peach & Ginger van Gutlings uit Bellegem: functionele dranken waarin fermentatie en wetenschap samenkomen. De drank bevat levende culturen die dankzij een innovatieve smart proteincoating beschermd blijven tot diep in de darm. Daardoor behoudt de drank de voordelen van fermentatie zonder nood aan koeling tijdens opslag of distributie.

De winnaars en de genomineerde finalisten kan je ontdekken op Tavola, de tweejaarlijkse vakbeurs voor premium food & drinks die dit jaar plaatsvindt van 15 tot en met 17 maart in Kortrijk Xpo. Meer dan 450 exposanten uit vijftien landen presenteren er hun aanbod in vijf beurshallen. De beurs verwacht zo’n 16.000 bezoekers.