Drankensector vraagt lagere accijnzen om grensaankopen terug te halen

De Belgische federatie voor wijn en sterke drank Vinum et Spiritus roept de federale regering op om de accijnzen op alcohol te verlagen. Volgens de sectororganisatie kan België zo een deel van de grensaankopen terugwinnen en tegelijk de belastinginkomsten verhogen.

42% duurdere whisky

Belgen gaven in 2025 in Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland 708 miljoen euro uit aan voeding en dranken. Daarvan ging 98 miljoen euro, of bijna 14%, naar alcoholische dranken. Vooral sterkedrank blijkt gevoelig voor prijsverschillen: van elke euro vloeit 8,7% naar buitenlandse winkels.