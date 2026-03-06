[Filet Pur] Ultrabewerkte lulkoek

Europa zaait verwarring over nepvlees en zadelt ook chipsmerken op met een probleem. Maar geen nood: je ziek snoepen is gezellig. En franglais wordt de voertaal in Zaandam, ziet Filet Pur. Pas de quoi!

Bullshitmeter

Viel ongevraagd in onze mailbox deze week: een zelfverklaard “onderzoek” (nu ja) waaruit moet blijken dat Belgen snacken zien als “een motor voor sociale verbondenheid”. Ik citeer letterlijk. Het PR-bureau stuurde me de verbazende conclusies zelfs een dag vóór het verschijnen van het persbericht, een doorzichtig trucje om de belangstelling van de uitverkoren journalist te wekken. Mislukt. ’t Is te zeggen: mijn aandacht was wel gewekt, maar een publicatie zat er niet in. “Social snacking?” En dat op Wereld Obesitas Dag (dat was 4 maart)? De bullshitmeter ging in het rood.